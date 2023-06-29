Допрос был проведен двумя израильскими разведчиками. Киллер Юсуф Шахбази Аббасали рассказал на допросе все детали готовящегося теракта. Признание было записано на видеопленку.

Внешняя разведка Израиля нашла и допросила в Иране киллера, отправленного на Кипр совершить покушение на израильского бизнесмена. Как передают израильские СМИ, об этом сообщил сегодня «Моссад» в заявлении для прессы.

Аббасали рассказал, что операция на Кипре готовилась спецотделом разведуправления Корпуса стражей исламской революции — так называемым «800 сектором». Задачи убийце ставили старшие офицеры КСИР, отвечающие за организацию и проведение силовых акций за пределами Ирана — Хасан Шоштари-Заде и Джавад Сараи.

В рамках подготовки к покушению Аббасали посетил Кипр, где иранские агенты — пакистанцы и местные жители — помогли ему достать оружие и средства связи, а также вывезли его на рекогносцировку к дому израильского бизнесмена. На допросе задержанный киллер рассказал израильтянам, что пакистанцы уже участвовали в прошлом в покушениях, спланированных разведуправлением КСИР.

Когда стало известно об аресте кипрскими властями нескольких членов группы, отправленной иранцами, Аббасали было приказано избавиться от оружия и немедленно покинуть Лимасол. В Иране спустя некоторое время после прибытия его схватили израильские агенты.

26 июня израильские СМИ сообщили, что на Кипре арестована нанятая иранцами группа киллеров, которые сначала прилетели из России в турецкую часть острова, а затем перебрались в Республику Кипр.