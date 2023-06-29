Операция «Моссада» в Иране видео
Внешняя разведка Израиля нашла и допросила в Иране киллера, отправленного на Кипр совершить покушение на израильского бизнесмена. Как передают израильские СМИ, об этом сообщил сегодня «Моссад» в заявлении для прессы.
Допрос был проведен двумя израильскими разведчиками. Киллер Юсуф Шахбази Аббасали рассказал на допросе все детали готовящегося теракта. Признание было записано на видеопленку.
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים חושף היום פרטים חדשים על סיכול חוליית הטרור בקפריסין, כולל חשיפת ראש החוליה האיראני, יוסף שהבאזי עבאסעלילו, שנשלח מאיראן לקפריסין לבצע את הפיגוע— בז news (@1717Bazz) June 29, 2023
במבצע סיכול ייחודי על אדמת איראן שם המוסד את ידו על ראש החוליה, שנתן בחקירה הודאה מפורטת בזכותה נחשפה… pic.twitter.com/agVOdo6t6p
Аббасали рассказал, что операция на Кипре готовилась спецотделом разведуправления Корпуса стражей исламской революции — так называемым «800 сектором». Задачи убийце ставили старшие офицеры КСИР, отвечающие за организацию и проведение силовых акций за пределами Ирана — Хасан Шоштари-Заде и Джавад Сараи.
В рамках подготовки к покушению Аббасали посетил Кипр, где иранские агенты — пакистанцы и местные жители — помогли ему достать оружие и средства связи, а также вывезли его на рекогносцировку к дому израильского бизнесмена. На допросе задержанный киллер рассказал израильтянам, что пакистанцы уже участвовали в прошлом в покушениях, спланированных разведуправлением КСИР.
Когда стало известно об аресте кипрскими властями нескольких членов группы, отправленной иранцами, Аббасали было приказано избавиться от оружия и немедленно покинуть Лимасол. В Иране спустя некоторое время после прибытия его схватили израильские агенты.
26 июня израильские СМИ сообщили, что на Кипре арестована нанятая иранцами группа киллеров, которые сначала прилетели из России в турецкую часть острова, а затем перебрались в Республику Кипр.