Баку и Ереван заявили о прогрессе в переговорах в Вашингтоне, но... обновлено 00:50
Главы МИД Азербайджана и Армении во время переговоров в Национальном учебном центре внешних связей имени Джорджа Шульца достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В заявлении, в частности, говорится: «Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры… Они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки».
В сообщении МИД Армении также говорится, что Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов «достигли договоренности по еще некоторым статьям и прогресса во взаимопонимании по проекту двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», в то же время зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей работы».
* * * 00:25
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая по итогам заключительного заседания с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении: Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, заявил, что в переговорах достигнут прогресс.
Госсекретарь выразил «признательность за важную и напряженную работу для достижения прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также для решения ряда других важных вопросов, которые могут способствовать развитию отношений между странами».
Блинкен также заявил, что «предстоит большая работа для достижения окончательного соглашения» между Азербайджаном и Арменией.
Госсекретарь указал на то, что США «с нетерпением» ждут продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией «в предстоящие недели»: «Следующая встреча ожидается через несколько недель с участием ЕС… Есть четкое понимание того, что чем ближе мы становимся, тем ближе вы подходите к достижению соглашения. В некоторых случаях бывает сложно, потому что по определению самые сложные вопросы оставляются напоследок».
* * * 23:42
В Вашингтоне проходит трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении, а также госсекретаря США.
Встреча проходит в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца.
Трехсторонним переговорам предшествовали двусторонние встречи Энтони Блинкена с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.