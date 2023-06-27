Главы МИД Азербайджана и Армении во время переговоров в Национальном учебном центре внешних связей имени Джорджа Шульца достигли договоренности по дополнительным статьям проекта мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении, в частности, говорится: «Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры… Они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки».

В сообщении МИД Армении также говорится, что Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов «достигли договоренности по еще некоторым статьям и прогресса во взаимопонимании по проекту двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», в то же время зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей работы».