На трассе Баку - Шемаха - Габала произошел оползень, что привело к скоплению автомобилей.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана прокомментировали произошедшее.

В ведомстве заявили, что на временной служебной дороге, проложенной в связи со строительством трассы Муганлы - Исмаиллы, произошел оползень. С целью обеспечения непрерывности и безопасности движения автотранспорта на указанных участках ремонтные работы будут проводиться в ночное время. По этой причине движение транспортных средств из Муганлы в Исмаиллы и в обратном направлении было ограничено на несколько часов.

«За это время водителям в качестве альтернативы рекомендуется использовать трассу Баку – Шемаха - Евлах (Агсуинский перевал)», - отметили в госагентстве.