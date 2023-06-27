Ирак требует от Швеции осквернившего Коран иммигранта

«Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством», — приводит агентство INA слова Ахмеда ас-Саххафа.

Иракские СМИ сообщают, что председатель Высшего судебного совета Ирака Фаик Зайдан инициировал разбирательство в отношении Салвана Момика по делу об осквернении Корана. Он поручил ускорить процедуру для прошения о его экстрадиции и вынесения приговора в соответствии с законодательством Ирака.

28 июня 37-летний иракский иммигрант Салван Момика с разрешения полиции провел акцию вблизи соборной мечети в центре Стокгольма: он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. После акции полиция составила протокол по делу о разжигании религиозной вражды (из-за проведения акции рядом с мечетью) и нарушении запрета на разведение огня. В четверг, 29 июня, более сотни иракцев собрались около здания посольства Швеции в Багдаде и проникли на территорию диппредставительства. Они требовали высылки посла Швеции Джессики Свардстрем в знак протеста.