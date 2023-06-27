В России заявили, что шанс мира в Украине «упущен»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможность мирных переговоров по Украине. Его слова приводят российские СМИ.

По словам Небензи, шанс на установление мира в Украине стал «упущенным» весной 2022 года по вине США и Евросоюза. «Сейчас условия для Киева будут другими», - считает дипломат.

«Теперь, после того как шанс на мир благодаря США и ЕС был упущен в марте прошлого года, его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», — заявил российский постпред.