Межарабский парламент призывает к бойкоту Швеции

Законодательный орган Лиги арабских государств – Межарабский парламент призвал парламенты всех стран мира к бойкоту шведской продукции и отказу от посещения этой скандинавской страны. Соответствующее заявление распространено на сайте организации в ответ на провокацию с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом пишет Anadolu.

Согласно заявлению, законодатели из стран ЛАГ назвали антиисламскую провокацию в шведской столице «тяжелым преступлением» и подчеркнули недопустимость посягательства на религиозные чувства людей вне зависимости от вероисповедания.

В Межарабском парламенте подчеркнули, что нападки на религию запрещены международными правовыми актами.