В отеле Пригожина нашли микроавтобус с шестью миллиардами

В Санкт-Петербурге на подземной парковке отеля River Palace, связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, обнаружили микроавтобус Citroen Jumper, наполненный коробками с деньгами. Об этом пишет издание 47news.

По данным издания, в микроавтобусе было 80 коробок, в каждой из которых по 75 миллионов рублей наличными. Таким образом, общая сумма найденных денег составила шесть миллиардов рублей.

Микроавтобус был обнаружен 24 июня — в день мятежа Пригожина.

24 июня стало известно, что у отеля «Трезини», который считается офисом Пригожина, нашли «Газель», наполненную деньгами. По подсчетам «Фонтанки», там было четыре миллиарда рублей.

Сам Пригожин, комментируя новости о «Газели», заявлял, что у него «обнаружена» не только она, а «Газель» и «два автобусика». По его словам, деньги, которые в них лежат, предназначены для выдачи заработной платы и компенсаций семьям погибших наемников ЧВК. Пригожин заявлял, что в течение всего времени своего существования его группировка использовала только наличные деньги.