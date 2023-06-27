Завербованные Минобороны РФ заключенные из разгромленной украинцами роты «Шторм Z» записали видеообращение, в котором заявили, что отказываются воевать, потому что им не дают боеприпасов, продуктов, не забирают раненых и трупы убитых, а также три месяца не платят обещанных денег и снова хотят отправить на передовую.

«Не вывозились трехсотые, до сих пор там гниют двухсотые. Никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют», — говорит один из бойцов на видео. По его словам, из 150 человек в роте осталось около 20.

Ранее «Легион Свобода России», одно из «российских» подразделений, воюющих на стороне Украины, призвал «Шторм Z» присоединиться к «движению сопротивления».