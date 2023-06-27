Зеленский поставил условие

Президент Украины Владимир Зеленский лично приедет в Вильнюс на саммит НАТО при условии, что Украина получит удовлетворительный результат. Об этом в интервью Reuters сказал заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква, сообщает «Европейская правда».

Отвечая на вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался на его речь в парламенте, где украинский лидер говорил о важности мужества в современном мире.

«Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии», – сказал он, добавив, что президенту Украины «нет смысла и не будет времени ехать» на саммит в Вильнюсе, если там «не будет результата».

По мнению советника Зеленского, Украина сейчас ближе к получению приглашения, чем «полгода назад».