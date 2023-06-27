Повлияет ли уход «Вагнера» из Украины на контрнаступление ВСУ?

Частная военная компания «Вагнер», по-видимому, не будет участвовать в боевых действиях в Украине. Основатель ЧВК Евгений Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны РФ, после этого его уведомили о прекращении участия структуры в «спецоперации», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат отметил, что Пригожину сообщили, что наемникам «не будет выделяться финансирование, материальные средства» без перехода ЧВК под контроль военных.

Подразделения «Вагнера были едва ли не самые профессиональные на украинском фронте, но их уход особо не повлияет на ситуацию, считают некоторые эксперты. Так, военный аналитик Роб Ли из американского Института изучения внешней политики напомнил, что «Вагнер» перестал играть какую-либо роль уже около полутора месяцев назад, когда, объявив о взятии Бахмута, Пригожин отвел свои части с передовой, то есть как раз после начала украинского контрнаступления.

По мнению же бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Кремль лишился единственной силы, которая была способна выполнять хоть какие-то боевые задачи.

«Вагнер» применял нечеловеческий инструмент для продвижения — волны заключенных на наши укрепленные позиции, за которыми шли профессиональные наемники, умеющие воевать. Теперь эта история закончится надолго, скорее всего — навсегда. Для нас это огромный плюс», — отметил Арестович.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что «при планировании наступательных действий на востоке наши военные учитывали факт противоречий между «Вагнером» и действующей российской властью».

В четверг, 29 июня, в Генштабе ВСУ сообщили, что на бахмутском направлении украинские военные перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.