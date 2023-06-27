Айдын Керимов, автор haqqin.az 03:15

Проармянские настроения, царящие в Елисейском дворце, давно уже не являются ни для кого новостью. Однако сообщение о том, что президент Эммануэль Макрон не только отчитывается перед председателем Координационного совета армянских организаций Франции и видным деятелем партии "Дашнакцутюн" Мурадом Папазяном, но еще и предлагает одному из лидеров армянских националистов свои услуги «по решению проблем Карабаха и в целом Армении», выходит за все общепринятые рамки. Это уже не высокая политика, а какая-то помесь бистро с духаном…

Напомним, что речь идет о том самом Мураде Папазяне, боевике и криминальном авторитете, объявленном постановлением правительства Никола Пашиняна нежелательным лицом, которому запрещен въезд на территорию Республики Армения. Понимает ли Эммануэль Макрон, что, столь явно демонстрируя свою зависимость от председателя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), он, выражаясь армейским сленгом, стреляет себе в обе ноги? Конечно, понимает! Но поступить иначе не может, поскольку CCAF, а также другие структуры армянской диаспоры финансировали избирательную кампанию Эммануэля Макрона, сыграв важную роль в исходе президентских выборов. В результате, нынешний президент Пятой Республики не просто открыто симпатизирует лидерам армянской общины Франции, он в высшей степени добросовестно отрабатывает вложенные в него армянские инвестиции. Достаточно вспомнить, как во время волны протестов и погромов, охвативших Францию из-за убийства полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, Макрон вылетел в Марсель, чтобы встретиться с представителями… армянской общины этого города, которым сказал: «Я оказывал и буду оказывать давление на Ильхама Алиева больше, чем сам Никол Пашинян… Я – единственный, у кого есть четкая позиция и послание по вопросу Карабаха. Не сомневайтесь в моей решимости относительно Карабаха и Армении в целом. Я буду продолжать свои усилия, даже если я почти единственный в международной семье с этой повесткой».

Поразительно, что, озвучивая свои позиции и намерения, обычно лицемерный и непоследовательный Макрон, говорит в данном случае чистую правду: президент Франции в самом деле «почти единственный» с его «видением» мира на Южном Кавказе, и он действительно сражается за Карабах и Армению с упорством, напором и изворотливостью, которым, наверняка, позавидовали бы защитники легендарной «линии Мажино». В частности, на пятисторонней встрече в Кишиневе, которая проводилась в рамках второго саммита Европейского политического сообщества с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Совета ЕС Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона, лидер Франции в очередной раз предпринял попытку перехватить инициативу и распространить заявление от имени всех участников саммита. И только жесткая позиция, занятая президентом Ильхамом Алиевым, вынудила Макрона отказаться от этой затеи. Вернувшись в Париж, Макрон, все-таки, распространил это заявление. Правда, выглядел этот жест уже весьма беспомощно, как бы иллюстрируя совет зарвавшимся драчунам не размахивать кулаками после драки. Тем не менее, в сообщениях ряда СМИ, аффилированных с армянским лобби во Франции, утверждалось, что сразу по возвращении из Кишинева Макрон связался с Папазяном, заявив ему, что, дескать, интересы Армении в Кишиневе защищал только он, президент Франции. В то время, как ни Шольц, ни Шарль Мишель даже не пикнули.

Елисейский дворец не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, которая, тем не менее, ясно отражает не только враждебную политику Макрона по отношению к Азербайджану, но и готовность президента Франции «подставить» в угоду личных интересов своих партнеров по Евросоюзу. В Кишиневе, в отсутствии представителей США и вышедшей из ЕС Великобритании, Эммануэль Макрон вел себя нахраписто, как лидер сверхдержавы, мнение которого должно быть не только с пиететом выслушано, но и безоговорочно принято к исполнению. Но когда президенту Франции дали ясно понять, что процессом мирного урегулирования на Южном Кавказе занимается Брюссель, а не Париж, Макрон не придумал ничего лучшего, как лицемерно проигнорировать брюссельскую платформу и усилия Шарля Мишеля, признанные и поддержанные как Азербайджаном, так и Арменией. Объективности ради следует отметить, что на саммите ЕС в Кишиневе и канцлер Шольц, и Шарль Мишель, и даже Никол Пашинян вели себя достаточно ответственно и уравновешенно. На этом фоне импульсивное поведение президента Макрона выглядело в высшей степени непрофессионально, а потому шокировало участников. Как написал в отчете о саммите один из западных журналистов, «…в Кишиневе Макрон дважды нарушил золотое правило дипломатов, которое гласит: «Трижды подумай, прежде чем промолчать». Увы, президент Франции и не подумал, и не промолчал». Следует отметить, что до кишиневского саммита Макрон не выпячивал свою «концепцию» решения регионального конфликта. Поскольку после саммита ЕС в Праге на армяно-азербайджанском треке достаточно долгий период не было встреч, Макрон, организовавший миссию Евросоюза в Армению, вел себя, как ответственный политический лидер, нацеленный на укрепление мира в регионе. Однако дальнейший ход событий показал, что все миротворческие инициативы и усилия Макрона оказались мыльным пузырем. И как следствие, «мирные инициативы» лидера Франции, связанные с решением южно-кавказского кризиса, в котором Макрона интересовали только приоритеты Армении, ослабили эту страну еще больше, поставив тлеющий и готовый в любую минуту вспыхнуть с новой силой армяно-азербайджанский конфликт на грань сириизации.