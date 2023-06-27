Число задержанных во время беспорядков во Франции из-за гибели подростка 27 июня от пули полицейского превысило 650 человек, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"В соответствии с моими указаниями по жесткому пресечению беспорядков полицейские и жандармы провели 667 задержаний", - заявил Дарманен.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в МВД, большинству задержанных 14-18 лет. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что для подавления беспорядков ведомство развернет 40 тысяч полицейских по всей стране, в том числе 5 тысяч – в Париже.