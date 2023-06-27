Трамп: Украине придется отдать часть территории России

Украине, возможно, придется отдать часть своей территории России, чтобы остановить войну. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью Reuters.

По его словам, все было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом, но украинцы, которые вели энергичную борьбу за защиту своей земли, "заслужили большой кредит".

"Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они отвоевали, и я думаю, что Россия тоже согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет", - заявил Трамп.