Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 88 руб. впервые с 29 марта 2022 года, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 09:16 мск в пятницу, 30 июня, курс доллара прибавлял 0,53%, поднимаясь до 88,03 рубля. К 09:23 мск доллар ускорил рост, прибавлял 0,84% и торговался на уровне 88,3 рубля.

В то же время курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с 29 марта 2022 года.