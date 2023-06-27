США осудили сожжение Корана в Швеции

США осуждают сожжение Корана в Стокгольме, испытывают обеспокоенность по поводу прав мусульман в Швеции. Об этом сказал в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Скажу, что мы действительно осуждаем это. Мы глубоко обеспокоены этим актом. Мы считаем, что это создает атмосферу страха, которая отразится на возможности мусульман и представителей других религиозных меньшинств свободно пользоваться своим правом на вероисповедание в Швеции", - заявил Миллер, комментируя сожжение Корана в Стокгольме.

Напомним, 28 июня иракский иммигрант разорвал и сжег Коран у центральной мечети Стокгольма, что возмутило Турцию, чья поддержка нужна Швеции для приема в НАТО.