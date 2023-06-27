Украинцы наступают по всем направлениям фронта
Украинские военные перехватили стратегическую инициативу и наступают по всем направлениям. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
По ее словам, есть продвижение как на востоке, в частности, вокруг Бахмута, так и на юге, где ВСУ занимаются выравниванием фронта.
Комментируя ситуацию в Бахмуте, Маляр отметила: "В сам город ВСУ не заходили. Но мы продолжаем контролировать юго-западные окраины города. Однако основные бои сейчас идут вокруг города. И там можно говорить о том, что наступление идет на нескольких направлениях. Это не только фланги, а гораздо более широкий фронт".
По словам Маляр, на юге украинские военные движутся с разным успехом.
"Где-то бывают дни, когда это более 1 километра, где-то бывает меньше. Может быть где-то и до 2 километров. По-разному", - рассказала Маляр.
Сейчас, по ее словам, на юге идет выравнивание фронта, чтобы занять и закрепиться на нужных рубежах.