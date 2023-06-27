Трамп: мятеж Пригожина ослабил Путина

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «несколько ослабил» президента России Владимира Путина. Об этом экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters.

«Вы можете сказать, что он еще там, что он все еще силен, но он точно, я бы сказал, несколько ослаблен, как минимум в умах многих людей», – сказал Дональд Трамп.

По его мнению, это создает предпосылки для переговоров. Как отметил Трамп, США нужно воспользоваться сложившейся ситуацией и попытаться урегулировать конфликт России и Украины путем переговоров. При этом он допустил, что Киеву, возможно, придется уступить часть территории России.