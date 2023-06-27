Леонид Швец, автор haqqin.az 12:10

За прошедшие после пригожинского мятежа дни президент РФ Владимир Путин развил необычную для него публичную активность. И если 27 июня на встрече с военными и силовиками российский лидер благодарил их за то, что они «стояли насмерть», и награждал отличившихся, что, при всех вопросах о заслугах разбежавшихся перед «вагнеровцами» подразделений, было в контексте экстраординарного события, то прочие мероприятия, в которых Путин принял участие, были призваны подчеркнуть, что ничего особенного не случилось. Поведение российского лидера во время поездки в Дербент 28 июня на совещание о развитии туризма в России было настолько нехарактерно для него, что даже те, кто отбрасывал популярную тему о существовании путинских двойников, тут были готовы согласиться. Посудите сами, человек, вынуждающий выдерживать редких собеседников на строгом двухнедельном карантине и привыкший появляться исключительно в тщательно зачищенном охраной пространстве, вдруг вышел на улицы дагестанского города, где оказался затиснут в толпе, которая норовила его пощупать и поцеловать.

Не говоря уже о том, что Дагестан – не самое безопасное место в России: в прошлом году он занял первое место по числу зарегистрированных преступлений террористического характера. За первое полугодие 2022 года их здесь насчитали 298, в то время как в Москве, занявшей второе место, лишь 83. В свете этих цифр вылазка Путина на шумные дербентские улицы выглядит просто отчаянной авантюрой. А 29 июня президент РФ принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», где рассказал о необходимости превращения отечественных брендов в мировые и под аплодисменты нарисовал на доске рожу: дескать, ничто человеческое не чуждо. Очевидно, что Владимир Путин пытается продолжать прежнюю тактику и максимально делать вид, что ничего из ряда вон выходящего не случилось, ситуация под контролем, бразды в твердых руках. В стране, которая находится в смертельной опасности, о развитии туризма разговоры не ведут и детскими рисунками не пробавляются. И все разговоры о недовольном и встревоженном народе – гнусная ложь, вот же восторженные дагестанцы! Тот же тон был выбран и на Питерском международном экономическом форуме, который прошел парой недель раньше, до мятежа: война где-то на периферии, а для российской экономики открыты потрясающие возможности, раскрыться которым связи с западными странами только мешали. Все не просто хорошо, все значительно лучше, чем было.

Нужно сказать, именно такое поведение лидера и вслед за ним остальных российских властей и выбешивало Евгения Пригожина и прочих турбопатриотов. Если идет смертельная война с Западом, то нужно перестать делать вид, будто ничего особенного не происходит, мобилизовать всех и вся и попытаться победить. Либо не морочить никому голову и прекращать войну. Но Кремль категорически не хочет никого мобилизовывать: втянутые в активные действия граждане способны на непрогнозируемые поступки, как в случае с пригожинскими наемниками и произошло. Путин хотел бы как-то пережить нынешние неприятности на тихой волне, без опасной общественной экзальтации. В этом особенность нынешней ситуации. Президент России, по сути своей и привычкам глубокий гедонист, затевал украинскую авантюру с расчетом на быстрый победный исход, после чего можно было бы предаться неутомительному купанию в лучах славы. Но провал вынудил Российскую Федерацию перенапрягаться, испытывать тотальный структурный дискомфорт, поставил перед необходимостью искать нестандартные управленческие решения. Путин не любит и не умеет работать в режиме форс-мажора, и в нынешних исключительных обстоятельствах он стремится вернуть себе и окружающим иллюзию нормальности, тем самым усугубляя, однако, неприятности. Есть решения, которые никто, кроме него не примет. Он, собственно, такую систему и создавал, которая сугубо завязана на его личные решения. Если же реакции лидера не соответствуют серьезности вызова, управленческая неадекватность еще больше расшатывает систему.