В Генпрокуратуре рассмотрят незаконную вырубку деревьев в Баку

Сотрудники Госслужбы экологической безопасности выявили факты незаконной вырубки деревьев на территории Хатаинского, Насиминского, Наримановского и Гарадагского районов Баку.

Как сообщил сотрудник службы Бахруз Магомедов, в ходе расследования было установлено, что в Хатаинском районе по улице Насреддина Туси деревья были вырублены ООО Hayat Residence, в Насиминском районе - ООО İnvest M. Construction, в Наримановском районе по проспекту Гейдара Алиева - ООО FMG, в Наримановском районе, на пересечении улиц Тебриз и Гасаноглу - ЗАО Ailə Park, в Гарадагском районе, в поселке Локбатан - Тахиром Османовым.

По всем установленным фактам составлены акты и протоколы, и поскольку сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, создала состав преступления, собранные документы направлены в Генпрокуратуру Азербайджана для дачи правовой оценки.