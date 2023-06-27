По базе «вагнеровцев» нанесен удар
Беспилотники «неизвестного происхождения» нанесли удар по ливийской авиабазе Аль-Харруба, где, предположительно, располагаются бойцы ЧВК «Вагнер», сообщило AFP.
Источник агентства отмечает, что во время инцидента никто не пострадал.
ЧВК «Вагнер» принимала участие в боевых действиях на территории Ливии с 2018 года. В основном она выступала на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара (Ливийская национальная армия). Как писала WSJ, в начале этого года Вашингтон потребовал от Хафтара изгнать бойцов ЧВК из страны.