Буданов: ФСБ дали задание убить Пригожина

ФСБ получила задачу ликвидировать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone.

"Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет", - заявил Буданов.

При этом он подчеркнул: "Так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут скорыми".

"Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?" - сказал Буданов.