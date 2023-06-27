В Польше задержали российского шпиона-хоккеиста

В Польше задержали и арестовали российского хоккеиста по подозрению в шпионаже, сообщил генеральный прокурор страны Збигнев Зебро.

«Российские шпионы попадаются один за другим! Очередной успех следователей Генеральной прокуратуры и Агентства национальной безопасности. Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена», – написал генпрокурор.

Спортсмен с гражданством РФ играл в первой лиге Польши. Мужчина арестован на три месяца, ему предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и в деятельности иностранной разведки, за что грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на Национальную прокуратуру, задержанным оказался 28-летний Максим С., который с октября 2021 года осуществлял разведку объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.