Баку вызвал посла Франции

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон вызвана в МИД.

Посла Франции в Азербайджане попросили дать разъяснения в связи с недавней встречей президента Эммануэля Макрона с представителями партии «Дашнакцутюн» и армянского лобби во Франции и появившимися в прессе заявлениями о некоторых словах, высказанных президентом Франции на этой встрече.

До сведения посла было доведено, что французская сторона должна внести ясность в сделанные от имени Макрона заявления. Так, представители «Дашнакцутюн» и армянского лобби в своих заявлениях в медиа со ссылкой на Макрона заявили, в частности, что сразу после встречи в Кишиневе президент Франции, позвонив им, заявил, что был более активен в «карабахском вопросе», чем Пашинян, и еще больше усилит эту активность.

В ответ Буайон сказала, что не владеет информацией по этому вопросу.

Также было отмечено, что азербайджанская сторона ждет от официального Парижа подтверждения или опровержения мнений, высказанных от имени Эммануэля Макрона. В случае их подтверждения не исключено принятие официальным Баку соответствующих шагов на дипломатическом уровне.