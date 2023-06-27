«Азеришыг» восстанавливает электросети в Лачине Фото; Видео
ОАО «Азеришыг» восстанавливает разрушенную армянами за 30 лет оккупации в Лачинском районе электрическую сеть с применением современного оборудования и технологий. Так, к домам и государственным объектам, расположенным в центре Лачина, проложены новые подземные линии электропередачи 0,4 кВ.
Согласно сообщению ОАО «Азеришыг», на территории Лачинского района все воздушные линии напряжением 0,4 кВ и 35 кВ заменяются на подземные линии.
Было отмечено, что продолжается прокладка новой электролинии протяженностью 40 км к отдаленным селам Минкенд и Агбулаг.
От подстанции 110/35/10 кВ в Лачин строится подземная кольцевая линия 35 кВ, благодаря которой можно будет обеспечить электроэнергией любую часть Лачина.