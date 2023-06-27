В Баку сорвался лифт с седьмого этажа: есть пострадавшие

В результате неисправности лифта в многоэтажном жилом доме в Баку шесть человек получили ранения, передает Report.

Согласно информации, инцидент произошел вчера вечером в жилом комплексе "Угур-2", расположенном в Сабунчинском районе в поселке Бакиханова. Лифт третьего корпуса жилого комплекса "Угур-2" сломался, когда находился на седьмом этаже и упал в шахту.

По словам очевидцев, состояние одного из пострадавших тяжелое. Потерпевшим была оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны на амбулаторное лечение.