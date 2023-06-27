Лавров прокомментировал мятеж Пригожина

Россия никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки военного мятежа и его возможного влияния на процессы внутри государства. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно. На эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», — заявил Лавров.

Он добавил, что мятеж Пригожина – это и есть очередная передряга в России, которую они смогли преодолеть. Более того, якобы после этих событий Россия только окрепнет, уверен Лавров.