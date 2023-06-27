Синоптики о погоде на завтра: жару сменят дожди
1 июля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами возможны осадки, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 23-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град. Ночью и утром местами туман и порывистый западный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 12-17° тепла.