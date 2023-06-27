Азербайджан против Австрии во французском Марселе
Во французском Марселе проходит восьмой этап Женской серии по баскетболу 3x3.
В турнире принимает участие сборная Азербайджана. В составе команды играют Сали Аль-Хури, Татьяна Денискина, Бината Ризванова и Мерседес Уолкер.
На предварительной стадии наша команда выступала в группе «А» вместе с Польшей, Францией и Малайзией. Уступив Франции (9:21) и Польше (17:21), азербайджанские баскетболистки обыграли Малайзию (21:17) и, заняв 3-е место, получили право сыграть в стыковых матчах за выход в полуфинал. Тут соперником будет сборная Австрии. Матч начнется сегодня в 22:00 по бакинскому времени.