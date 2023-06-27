Залужный о контрнаступлении ВСУ: каждый метр дается кровью

Украинский генерал Валерий Залужный в интервью The Washington Post рассказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.

"Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью. Без полного снабжения эти планы вообще неосуществимы, но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы", - заявил главком ВСУ.

По его словам, чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, украинцам нужно больше каждого вида оружия и истребители F-16. Он отметил, что западные страны без превосходства в воздухе такие операции даже не начали бы.