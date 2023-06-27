Чьи карманы набивает обязательное автострахование? главный вопрос
После вступившего в силу с ноября 2022 года повышения тарифов на обязательное автострахование страховки водителей, как и следовало ожидать, подорожали, в то время как доходы страховых компаний, наоборот, значительно возросли.
Следует отметить, что до ноября прошлого года при расчете обязательных страховых взносов учитывался только объем двигателя автомобилей и стаж владельца транспортного средства. Новые правила значительно усложнили условия страхования. И хотя базовая страховая сумма осталась равной 50 манатам, к ней теперь в связи с различными рисками применяются коэффициенты в диапазоне от 1,05 до 1,35, что приводит к ситуации, когда страховая премия порой в три раза превышает базовую сумму.
Например, при расчете страховых тарифов в Баку применяется коэффициент 1,1, в Сумгаите и Апшероне - 1,05, в других регионах - 0,95. Это означает, что локация автомобиля может обернуться для ее владельца более высоким страховым взносом. Например, если автомобиль ездит, в основном, по Сумгаиту, то его владелец должен добавить к базовой страховой сумме 2,5 маната, а если по Баку - то целых 5 манатов.
Еще один фактор, влияющий на размер страховых взносов, связан со сроком эксплуатации автомобиля. Правительство не без оснований считает, что частота аварий с участием старых транспортных средств выше. По этой причине для автомобилей, срок службы которых превышает 10 лет, коэффициент составляет 1,05, для автомобилей старше 20 лет - 1,1, а для транспортных средств «моложе» десяти лет - 1.
Четвертым фактором, влияющим на страховые взносы, является коэффициент, применяемый в зависимости от числа водителей конкретного транспортного средства. Если право управления машиной имеют два и более человек, то к базовому страховому взносу применяется коэффициент 1,15.
Как после вступления в силу новых правил изменилась ситуация с ОСАГО?
Согласно данным, обнародованным Центробанком, за первые пять месяцев 2023 года по обязательному страхованию автомобилей в стране было собрано страховых премий на общую сумму 62,9 миллиона манатов, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составил всего 39,3 миллиона манатов.
Страховые премии, собранные по обязательному страхованию автомобилей в стране, увеличились на 23,6 миллиона манатов, или на 60 процентов. Другими словами, новые правила, применяемые в отношении взносов на обязательное автострахование, увеличили расходы водителей в среднем на 60 процентов.
Что же касается 60-процентного увеличения доходов страховых компаний, то столь значительный рост почти не отразился на их расходах. Так, за январь-май 2023 года страховые компании выплатили по страховым случаям 39,1 миллиона манатов - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил всего 8,8 процента, или 3,1 миллиона манатов. Так, если в прошлом году из каждых 100 манатов, собранных на ОСАГО, страховые компании тратили 91,4 маната, то в нынешнем году из каждых 100 манатов было израсходовано только 62,1 маната.
Неприкрытый цинизм ситуации заключается в том, что при обсуждении новых правил и страховщики, и ответственные за эту сферу структуры уверяли общественность, что изменения «будут направлены на более сильную защиту интересов водителей и создание более надежного механизма обязательного страхования». Цена этим обещаниям – дополнительные 60 процентов расходов водителей на страхование своих транспортных средств.
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