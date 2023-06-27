Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:14

После вступившего в силу с ноября 2022 года повышения тарифов на обязательное автострахование страховки водителей, как и следовало ожидать, подорожали, в то время как доходы страховых компаний, наоборот, значительно возросли. Следует отметить, что до ноября прошлого года при расчете обязательных страховых взносов учитывался только объем двигателя автомобилей и стаж владельца транспортного средства. Новые правила значительно усложнили условия страхования. И хотя базовая страховая сумма осталась равной 50 манатам, к ней теперь в связи с различными рисками применяются коэффициенты в диапазоне от 1,05 до 1,35, что приводит к ситуации, когда страховая премия порой в три раза превышает базовую сумму.

Например, при расчете страховых тарифов в Баку применяется коэффициент 1,1, в Сумгаите и Апшероне - 1,05, в других регионах - 0,95. Это означает, что локация автомобиля может обернуться для ее владельца более высоким страховым взносом. Например, если автомобиль ездит, в основном, по Сумгаиту, то его владелец должен добавить к базовой страховой сумме 2,5 маната, а если по Баку - то целых 5 манатов. Еще один фактор, влияющий на размер страховых взносов, связан со сроком эксплуатации автомобиля. Правительство не без оснований считает, что частота аварий с участием старых транспортных средств выше. По этой причине для автомобилей, срок службы которых превышает 10 лет, коэффициент составляет 1,05, для автомобилей старше 20 лет - 1,1, а для транспортных средств «моложе» десяти лет - 1. Четвертым фактором, влияющим на страховые взносы, является коэффициент, применяемый в зависимости от числа водителей конкретного транспортного средства. Если право управления машиной имеют два и более человек, то к базовому страховому взносу применяется коэффициент 1,15.

Как после вступления в силу новых правил изменилась ситуация с ОСАГО? Согласно данным, обнародованным Центробанком, за первые пять месяцев 2023 года по обязательному страхованию автомобилей в стране было собрано страховых премий на общую сумму 62,9 миллиона манатов, тогда как в аналогичный период прошлого года этот показатель составил всего 39,3 миллиона манатов. Страховые премии, собранные по обязательному страхованию автомобилей в стране, увеличились на 23,6 миллиона манатов, или на 60 процентов. Другими словами, новые правила, применяемые в отношении взносов на обязательное автострахование, увеличили расходы водителей в среднем на 60 процентов.