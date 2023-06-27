Лавров о судьбе «вагнеровцев» в Африке

Судьба договоренностей африканских стран с ЧВК "Вагнер" зависит от заинтересованности правительств этих государств в такой форме сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что вопрос о нахождении ЧВК "Вагнер" в ЦАР и еще в нескольких африканских странах регулируется договоренностью, которая "заключена напрямую между соответствующими правительствами и "вагнеровцами".

"Какая будет судьба вот этих договоренностей между африканскими странами и ЧВК "Вагнер" - это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти", - сказал он.