Невестке Назарбаева дали восемь лет колонии

Помимо тюремного срока, суд запретил осужденной занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 10 лет.

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы Гульмиру Сатыбалды, бывшую жену Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, по делу о присвоении и растрате чужого имущества, сообщают казахстанские СМИ.

По версии следствия, Гульмира Сатыбалды оказывала содействие компании, участвовавшей в государственном тендере на строительство теплосетей, и принимала фиктивные акты о сдаче несуществующих объектов.

В начале мая 2023 года суд в Казахстане приговорил Гульмиру Сатыбалды к семи годам лишения свободы по делу о самоуправстве и похищении человека.