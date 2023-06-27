Евроигры: провал Анны Башты и обидное поражение Азербайджана от Италии обновлено 15:19
В четвертьфинале сабельного командного турнира сборная Азербайджана была очень близка к победе над Италией.
Перед последним девятым поединком наша команда вела в счете 40:33. Одна лидер сборной Азербайджана Анна Башта умудрилась растерять это преимущество, проиграв сопернице со счетом 2:12. В итоге Италия выиграла – 45:42.
Очень обидное поражение. Теперь азербайджанским саблисткам предстоит бороться за 5-8-е места.
*** 14:58
Во Вроцлаве, где проходят соревнования по стрельбе, азербайджанский стрелок Руслан Лунев вышел в финал в скорострельной стрельбе.
По итогам квалификации он занял 6-е место и пробился в финальную восьмерку. Тут его соперниками будут два немца, два чеха, два француза и итальянец.
В стендовой стрельбе в трапе Айдан Джамалова заняла 15-е место, а Ульвия Эйвазова – 29-е.
*** 14:44
Сегодня на Европейских играх начались соревнования по кикбоксингу. Они проходят в Мысленице. Азербайджан представляют два спортсмена – Фарид Агамогланов (63,5 кг, фулл-контакт) и Эльшад Шахбазов (86 кг, фулл-контакт).
Фарид уже провел свой четвертьфинальный бой, одолев словака Филипа Барака – 3:0.
Тем самым наш спортсмен уже обеспечил себе как минимум бронзу. В завтрашнем полуфинале его соперником будет представитель Норвегии Милтон Америко Барриос Галаррета.
Эльшад Шахбазов свой четвертьфинальный бой против Артема Мельника (Украина) проведет в 17:00 по бакинскому времени.
*** 14:28
На Европейских играх в Польше сегодня важный день для женской сборной Азербайджана по сабле.
Наша команда ведет борьбу не только за медали Европейских игр и командного чемпионата Европы, который вписан в программу Евроигр, но и за рейтинговые баллы, необходимые для попадания на Олимпиаду-2024 в Париж.
В 1/8 финала сборная Азербайджана в составе Анны Башты, Сабины Керимовой, Валерии Большаковой и Полины Касперович победила Румынию со счетом 45:42 и встретится в четвертьфинале с Италией.
Мужская сборная Азербайджана по шпаге проиграла в 1/16 финала Эстонии – 41:43.