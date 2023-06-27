Эльмир Алиев, отдел спорта 15:19

В четвертьфинале сабельного командного турнира сборная Азербайджана была очень близка к победе над Италией. Перед последним девятым поединком наша команда вела в счете 40:33. Одна лидер сборной Азербайджана Анна Башта умудрилась растерять это преимущество, проиграв сопернице со счетом 2:12. В итоге Италия выиграла – 45:42. Очень обидное поражение. Теперь азербайджанским саблисткам предстоит бороться за 5-8-е места.

*** 14:58 Во Вроцлаве, где проходят соревнования по стрельбе, азербайджанский стрелок Руслан Лунев вышел в финал в скорострельной стрельбе.

По итогам квалификации он занял 6-е место и пробился в финальную восьмерку. Тут его соперниками будут два немца, два чеха, два француза и итальянец. В стендовой стрельбе в трапе Айдан Джамалова заняла 15-е место, а Ульвия Эйвазова – 29-е. *** 14:44 Сегодня на Европейских играх начались соревнования по кикбоксингу. Они проходят в Мысленице. Азербайджан представляют два спортсмена – Фарид Агамогланов (63,5 кг, фулл-контакт) и Эльшад Шахбазов (86 кг, фулл-контакт). Фарид уже провел свой четвертьфинальный бой, одолев словака Филипа Барака – 3:0.

Тем самым наш спортсмен уже обеспечил себе как минимум бронзу. В завтрашнем полуфинале его соперником будет представитель Норвегии Милтон Америко Барриос Галаррета. Эльшад Шахбазов свой четвертьфинальный бой против Артема Мельника (Украина) проведет в 17:00 по бакинскому времени. *** 14:28 На Европейских играх в Польше сегодня важный день для женской сборной Азербайджана по сабле.