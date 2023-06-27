Азербайджан и Армения не смогли достичь согласия в ходе переговоров 27-29 июня в Вашингтоне по ряду вопросов. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян, передают армянские СМИ.

По его словам, в ходе трехдневной встречи в США глав МИД Армении и Азербайджана стороны не пришли к согласию по вопросам, связанным «с уточнением армяно-азербайджанской границы, отводом войск, созданием международного механизма диалога по гарантиям безопасности и прав армянского населения Карабаха». На данный момент позиции по указанным вопросам разные.

Костанян заявил, что мирный договор будет подписан тогда, когда официальный Ереван и Баку придут к согласию по всем пунктам. При этом, по его словам, пока нет четкой даты следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана.