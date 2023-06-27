AZAL полностью удовлетворяет спрос пассажиров на рейсы Баку – Нахчыван

В ответ на растущий спрос со стороны пассажиров национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL расширил число ежедневных рейсов на маршруте Баку – Нахчыван – Баку с 10 до 12. Ни один пассажир не остается без авиабилета на этом направлении.

Отметим, что ежедневно на этом направлении доступно 11-12 рейсов, что обеспечивает пассажирам удобство в планировании поездок и возможность выбора наиболее удобного времени вылета. К примеру, 1 июля запланировано 12 рейсов, а 2 июля - 11 рейсов.

Благодаря увеличению числа рейсов пассажирам больше не нужно стоять в очереди перед кассами AZAL для приобретения авиабилетов, так как их доступность полностью обеспечивается.