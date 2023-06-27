Захарова заявила о подготовке теракта на ЗАЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале о том, что якобы власти Украины готовятся совершить теракт на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
По ее мнению, о подобных «планах украинского руководства» свидетельствуют установка дополнительных устройств для измерения радиации в Киеве, а также проведение в ряде регионов республики учений на случай аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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