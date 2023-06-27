Зеленский дал важное поручение Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Как передают украинские СМИ, Зеленский сообщил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему Объединенными силами Сергею Наеву усилить северное направление.
«Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Наева. Ситуация на поле боя, движение вперед. Ужесточение наших операций дополнительными артсистемами и снарядами», – отметил Зеленский.
Он добавил, что заслушал отдельный доклад по ситуации в Беларуси, куда должны переместиться наемники ЧВК «Вагнер» после неудачного «похода на Москву»: «Решением Ставки – главкому Залужному и командующему «Севером» Наеву выполнить комплекс мер по усилению этого направления».