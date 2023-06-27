Макрон экстренно покинул саммит ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул заседание Европейского совета, которое проходит в Брюсселе, раньше времени. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что Макрон направился в Париж для проведения антикризисного совещания в связи с бунтами и погромами во Франции, спровоцированными убийством в столичном пригороде Нантере полицейским 17-летнего подростка-автомобилиста, когда тот не подчинился требованию остановиться для проверки.

Отмечается, что Макрон даже не успел принять участие в пресс-конференции, которая была запланирована. Он также не ответил ни на один вопрос журналистов во время прибытия на саммит и отъезда с него в пятницу.