Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 16:35

«Мятеж Пригожина и начавшееся расформирование ЧВК «Вагнер» снизили боевой потенциал частей российской армии в Украине практически до нуля». Так сказал в беседе с корреспондентом haqqin.az израильский военный эксперт Сергей Ауслендер. По словам эксперта, «вагнеровцы» представляли собой частную армию, которую создал Владимир Путин, в чем президент России самолично признался. На создание и поддержку «Вагнер» были потрачены колоссальные суммы, хотя еще год назад все тот же Путин утверждал, что никакого отношения к ЧВК «Вагнер» государство не имеет.

«Очевидно, что детище Пригожина – это совместный проект ГРУ и ФСБ, - считает израильский эксперт. - А потому все разговоры о том, что идея создания «частной армии с танками и артиллерией» принадлежит самому Пригожину, являются абсолютной чушью. Армия «Вагнер» создавалась как коммерческий проект для выполнения всякого рода деликатных поручений на Ближнем Востоке, в Африке и т.д., поскольку большинство режимов в этих регионах не отягощены правилами и нормами цивилизованного поведения, а если отбросить соображения политкорректности, то вообще не имеют моральных принципов. Какое-то время «Вагнер» играл роль неофициального спецназа для особых поручений. А потом, когда дела российской армии в Украине пошли наперекосяк, «Вагнер» перебросили на украинский фронт, где группировка начала разрастаться. Тем не менее уровень боеспособности ЧВК «Вагнер», как мне представляется, сильно преувеличен. Более восьми месяцев «вагнеровцы» не могли взять Бахмут – прямое доказательство того, что не такие уж они умелые вояки. Тактика «вагнеровцев» достаточно примитивна: вначале следует массированный артиллерийский удар по переднему краю, потом в атаку бросают зэков, причем с таким расчетом, что из десяти атакующих семь-восемь погибнут, но двое-трое все-таки добегут до линии обороны украинцев. Вот так, по 50 метров в сутки, теряя сотни человек в день, «вагнеровцы» продвигались вперед, и это никак не назовешь успехом или высокой боеспособностью. Другое дело, что «вагнеровцы» более мотивированы, чем кадровые военнослужащие, поскольку им в несколько раз больше платили, а также однозначно лучше вооружали и обеспечивали. Кроме того, в «Вагнер» более короткая цепочка командования, то есть решения на местах принимались намного быстрее, поскольку командиры ЧВК, в отличие от офицеров Министерства обороны РФ, не были отягощены уставами - у них было все просто, понятно и без всякой армейской муры».

Ауслендер утверждает, что «Вагнер» никогда не был многочисленным формированием. На пике боевой активности там насчитывалось 25 тысяч наемников - то есть две дивизии. «И вряд ли все эти две дивизии одновременно находились на поле боя, - считает эксперт. - Если вычесть бывших зэков, боеспособность которых всегда была низкой, а также всякого рода волонтеров, недавно вошедших в состав формирования, то костяк наиболее боеспособных бойцов ЧВК составит несколько тысяч человек, не более. Но в целом по сравнению с частями Минобороны России «Вагнер» был относительно боеспособным подразделением, и его отсутствие, пусть не драматически, но скажется на общей боеспособности российских войск. Которая, говоря объективно, является весьма невысокой. Пока армия России держится за счет того, что полгода готовилась к обороне, а также благодаря абсолютно чудовищной плотности минных полей перед главными линиями обороны. Кроме того, от решающего прорыва ВСУ россиян спасает отсутствие у украинцев авиации. Тем не менее подразделения ВСУ медленно, но верно продвигаются вглубь российской обороны». Эксперт считает, что мятеж Пригожина, стремительный марш его бойцов через Ростовскую и Воронежскую области к Москве, безусловно, деморализовал российскую армию в Украине.

«На любой войне моральный дух военных – это половина успеха, - говорит он. - У российских солдат на украинском фронте есть доступ в интернет и, соответственно, возможность оперативно получать информацию. Остается лишь представить, что творилось в головах воюющих россиян, когда их волнами накрывала украинская артиллерия, а они видели в своих смартфонах, как «вагнеровцы» захватывают регионы России. Такие картины не просто деморализуют, они раздавливают…» По мнению Ауслендера, у ВСУ не было достаточно времени, чтобы, воспользовавшись ситуацией с маршем Пригожина, предпринять на фронте какие-то решительные действия.

«Марш на Москву длился всего сутки, - говорит эксперт, - а это очень короткий срок, чтобы понять суть происходящих событий. Даже самый гениально оперативный американский, британский и какой-то еще Генштаб не смог бы за столь короткое время сориентироваться, скорректировать планы, перебросить войска и пр. На все это нужно несколько дней и даже недель. Что же касается пригожинского марша, то он показал, что внутри России армии как таковой нет. Бойцы «Вагнер» доехали до подступов к Москве меньше, чем за сутки. Нет ни малейших сомнений в том, что они взяли бы российскую столицу, поскольку у Путина, если не брать в расчет экскаваторщиков, перекопавших дороги в районе Липецка, сотрудников полиции и Росгвардии, не было подразделений, способных остановить продвижение армии Пригожина. Все разворачивалось по сценарию 1917 года, когда какие-то российские части воевали на фронтах Первой мировой войны, какие-то дезертировали и примкнули к народной смуте, а в целом происходил распад армии. И сейчас одни россияне сидят под огнем украинской артиллерии, а другие в тылу ведут борьбу за власть. В такой ситуации в головах у окопавшихся в Украине российских военных не может не выстроиться логическая цепочка с вопросом: «А чего мы тут вообще сидим?!..»