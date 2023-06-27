Российский генерал Сергей Суровикин был тайным почетным членом ЧВК «Вагнер», сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на документы, к которым она получила эксклюзивный доступ.

Согласно полученным телекомпанией от российского Центра «Досье» документам, следует, что Суровикину выдали личный жетон и регистрационный номер «Вагнер». Ссылаясь на Центр «Досье», CNN сообщила, что еще по меньшей мере 30 других высокопоставленных военных и сотрудников разведки были почетными членами «Вагнер».

Отмечается, что Суровикин не появлялся на публике с прошлой субботы, когда он выпустил видео, на котором призывал лидера группы «Вагнер» Евгения Пригожина прекратить восстание. С тех пор его местонахождение неизвестно.