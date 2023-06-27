Польша намерена разместить ядерное оружие

Польша хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия в ответ на размещение тактического ядерного оружия Россией в Беларуси. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы тем более обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", – сказал Моравецкий.

О реакции руководства Североатлантического альянса на эту инициативу он не сообщил.