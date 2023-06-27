Пригожин закрывает подконтрольные ему СМИ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лично объявил о ликвидации медиа-холдинга «Патриот», все сотрудники в стадии увольнения, сообщают российские СМИ.
Ранее сообщалось, что издания медиагруппы Пригожина - «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Невские новости» и «Народные новости», РИА ФАН и «ПолитПаззл» перестали обновляться после мятежа ЧВК.
В день мятежа ЧВК «Вагнер» Роскомнадзор начал блокировать ресурсы Пригожина для «пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже». После бунта сайты заработали.