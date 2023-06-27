В России начался внутренний хаос, президент Владимир Путин потерял контроль, а власть пытался перехватить секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сказал в интервью Corriere della Sera советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"…Сейчас начался внутренний хаос. Путин потерял контроль, король голый. Поэтому демократический мир должен понять, что он больше не тот партнер, с которым можно вести переговоры", - сказал он.

Подоляк добавил, что в России есть заговорщические группы. Кроме того, советник главы ОП сообщил, что в критической фазе с частной военной компанией "Вагнер" Николай Патрушев "попытался перехватить власть, но это не нравится всей номенклатуре".