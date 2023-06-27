Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 19:00

Своими неадекватными идеями и шокирующими заявлениями вроде абсолютно скандальной фразы: «Я оказываю на Алиева большее давление, чем сам Пашинян», президент Франции Эммануэль Макрон снискал себе весьма сомнительную славу. От проблем Южного Кавказа, где Макрон видит интересы только одного государства – Армении, президент Франции переключился на защиту развивающихся стран Юга, призывая мировое сообщество помочь им побороть бедность и справиться с последствиями климатических катаклизмов.

«Ни одна страна не должна выбирать между борьбой с бедностью и защитой планеты, - заявил Макрон, открывая в парижском дворце Броньяр «Саммит по новому Глобальному финансовому пакту». - Давайте посмотрим правде в глаза: растет неравенство, все больше людей уязвимы перед лицом климатических изменений, а это увеличивает риски. Наш миропорядок подвержен всё более сильным потрясениям. Нам тоже нужна встряска: мы должны наводнить экономику государственным финансированием. Иначе не справиться с такими вызовами, как борьба с бедностью и изменение климата, а также сохранение биоразнообразия. Необходимо увеличить инвестиции». Напомним, действующий президент Франции - бывший банкир, который достаточно хорошо разбирается в глобальной финансовой системе, чтобы не только обозначить проблему, но и предложить конструктивные пути ее решения. Но Эммануэль Макрон остается в своем репертуаре: его задача – в очередной раз «засветиться» на авансцене мировой политики, патетически воскликнуть, что «деньги есть, но они не всегда служат целям прогресса», посетовать на крайнюю неэффективность глобальной финансовой системы, о чем сегодня и так твердят на каждом углу. А вот предложить конкретные механизмы решения проблемы – это уже не «царское дело», этим должны заняться участники саммита, среди которых, кстати, были такие заметные фигуры, как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

Общая идея обращения Макрона к участникам «Саммита по новому Глобальному финансовому пакту» свелась к тому, что более богатые и успешные в социально-экономическом плане страны Севера должны «гораздо больше уважать суверенитет стран Юга». И в этом процессе Макрон отвел ведущую роль частному сектору, который, по словам президента Франции, «необходимо обеспечить надежными гарантиями». Судя по тому, что по итогам саммита не было принято никаких обязывающих документов, патетические призывы Макрона, как, впрочем, и ожидалось, не впечатлили представителей Севера и уж точно не воодушевили лидеров стран Юга. Дело в том, что количество государств, принимавших непосредственное участие в создании и развитии нынешней мировой финансовой системы, можно подсчитать на пальцах одной руки. И Франция – одна из них. Так что призывы Макрона «уважать суверенитет стран Юга», а также сетования на то, что «деньги не всегда служат делу прогресса», лидеры Юга в лучшем случае восприняли как политическое лицемерие, а в худшем – как лафонтеновскую басню о волке, пожалевшем кобылу. Ведь в случае, если призывы президента Франции дойдут до стадии реализации, именно Макрон окажется в небольшой группе мировых лидеров, которые будут всячески препятствовать внедрению эффективных путей решения столь сложной задачи. Не случайно Макрона гонят прочь практически из всех стран Африки, которые он удостаивает своим визитом.

В ходе саммита был момент, когда Макрону могло показаться, что он, все-таки, обрел единомышленника в лице президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. Откликнувшись на призывы французского лидера, президент Кубы заявил, что справедливое сосуществование стран Севера и Юга требует реформирования сложившейся системы международных финансовых организаций, в чем он полностью согласен с лидером Пятой Республики. Вот только в отличие от президента Франции – одной из немногих стран, процветающей за счет этой несправедливости и вопиющего дисбаланса в уровне жизни стран Севера и Юга, лидер полуголодной Кубы, отбросив политическую риторику, заявил, что основной ущерб развивающимся странам наносит существующий ныне международный экономический и финансовый порядок – глубоко несправедливый, недемократический и спекулятивный. По словам Мигеля Диас-Канеля, необходимо реформировать все международные финансовые организации как в вопросах управления и представительства, так и в вопросах доступа к финансированию. «В XXI веке недопустимо, чтобы устаревшие институты, доставшиеся нам в наследство от «холодной войны» и Бреттон-Вудской системы, продолжали навязывать свои услуги большинству государств, - подчеркнул президент Кубы. - Эти институты далеки от нынешнего международного расклада и существуют только для того, чтобы наживаться на резервах Юга. Я считаю, что должна быть пересмотрена база, определяющая отношения между Севером и Югом, а также принципы их сосуществования».