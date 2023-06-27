Правительство Молдовы расскрыло подробности вооруженного инцидента в аэропорту Кишинева, в результате которого погибли два человека.

В заявлении властей Молдовы указано, что стрелял иностранец, которому отказали во въезде в страну, из пистолета, выхваченного у полицейского.

«Во время его сопровождения в стерильную зону для возврата, он схватил пистолет пограничного полицейского и смертельно ранил двух человек. Нападавшего нейтрализовали. Сотрудники спецназа надели на него наручники и увели», ― говорится в сообщении правительства.

Отметим, что молдавская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса – террористический акт, совершенный путем убийства нескольких лиц.