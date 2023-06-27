Власти Молдовы раскрыли детали теракта в аэропорту Кишинева Видео; Обновлено 20:12
Правительство Молдовы расскрыло подробности вооруженного инцидента в аэропорту Кишинева, в результате которого погибли два человека.
В заявлении властей Молдовы указано, что стрелял иностранец, которому отказали во въезде в страну, из пистолета, выхваченного у полицейского.
«Во время его сопровождения в стерильную зону для возврата, он схватил пистолет пограничного полицейского и смертельно ранил двух человек. Нападавшего нейтрализовали. Сотрудники спецназа надели на него наручники и увели», ― говорится в сообщении правительства.
Отметим, что молдавская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса – террористический акт, совершенный путем убийства нескольких лиц.
* * * 19:33
Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, задержан, сообщили молдавские СМИ.
Отмечается, что стрелок является гражданином Российской Федерации и прибыл в Кишинев рейсом из Турции.
* * * 19:17
Стрелявший мужчина удерживает в помещении аэропорта Кишинева заложников, об этом сообщают молдавские СМИ.
МВД Молдовы сообщило о двух жертвах в аэропорту Кишинева после инцидента со стрельбой.
* * * 19:01
Полиция Молдовы сообщила, что в аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиры эвакуированы, сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, это иностранец, которому запретили въезд в страну. Он выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений.
Пограничник скончался. По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором забаррикадировался стрелок.