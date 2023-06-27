Власти Молдовы раскрыли детали теракта в аэропорту Кишинева Видео; Обновлено 20:12

Правительство Молдовы расскрыло подробности вооруженного инцидента в аэропорту Кишинева, в результате которого погибли два человека.

В заявлении властей Молдовы указано, что стрелял иностранец, которому отказали во въезде в страну, из пистолета, выхваченного у полицейского.

«Во время его сопровождения в стерильную зону для возврата, он схватил пистолет пограничного полицейского и смертельно ранил двух человек. Нападавшего нейтрализовали. Сотрудники спецназа надели на него наручники и увели», ― говорится в сообщении правительства.

Отметим, что молдавская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса – террористический акт, совершенный путем убийства нескольких лиц.

* * * 19:33

Иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, задержан, сообщили молдавские СМИ.

Отмечается, что стрелок является гражданином Российской Федерации и прибыл в Кишинев рейсом из Турции.

* * * 19:17

Стрелявший мужчина удерживает в помещении аэропорта Кишинева заложников, об этом сообщают молдавские СМИ.

МВД Молдовы сообщило о двух жертвах в аэропорту Кишинева после инцидента со стрельбой.

* * * 19:01

Полиция Молдовы сообщила, что в аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиры эвакуированы, сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, это иностранец, которому запретили въезд в страну. Он выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. 

Пограничник скончался. По информации МВД Молдовы, спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором забаррикадировался стрелок. 