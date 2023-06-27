Ильгар Рагимов победил на выборах в Португалии и стал новым президентом IBSA

Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов одержал победу на выборах в Португалии и стал главой Международной федерации спорта слепых (IBSA).

На выборах, прошедших в рамках внеочередной генеральной ассамблеи IBSA, его единственным соперником был действующий президент организации итальянец Сандро ди Джироламо. В итоге со счетом 32:19 победил Ильгар Рагимов!

Как мы уже сообщали, несколько дней тому назад Ильгар Рагимов объявил, что в случае победы на выборах покинет пост президента Национального паралимпийского комитета Азербайджана. В связи с этим 7 июля будет созвана внеочередная отчетно-выборная конференция НПКА.