Гарибашвили: Грузия готова быть посредником между Баку и Ереваном

Грузия при необходимости готова подключится к процессу медиации между Арменией и Азербайджаном, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Два года назад показали первые конкретные результаты между Азербайджаном и Арменией. Тогда я лично был включен. И эта медиация, фасилитация завершилась конкретным результатом. Это была, так сказать, одна из примерных медиаций в регионе», – сказал Гарибашвили.