Гарибашвили: Грузия готова быть посредником между Баку и Ереваном
Грузия при необходимости готова подключится к процессу медиации между Арменией и Азербайджаном, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Два года назад показали первые конкретные результаты между Азербайджаном и Арменией. Тогда я лично был включен. И эта медиация, фасилитация завершилась конкретным результатом. Это была, так сказать, одна из примерных медиаций в регионе», – сказал Гарибашвили.
Гарибашвили выразил готовность Грузии и впредь выполнять роль посредника.
«Хочу еще раз публично с этой трибуны подтвердить нашу полную готовность. В случае необходимости мы готовы еще раз включиться в процесс между двумя странами, нашими друзьями. Это очень важное направление», – заявил грузинский премьер.
По его словам, у Тбилиси наладились "блестящие отношения" со странами региона, которые усиливаются и укрепляются реализацией различных проектов. Гарибашвили отметил, что сотрудничество с Арменией, Азербайджаном и Турцией укрепляется ежедневно.