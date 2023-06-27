В Госдуме допустили новую мобилизацию

России может потребоваться провести новую волну мобилизации для победы в Украине, об этом первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я совсем не исключаю, что... потребуются еще какие-то усилия, еще какие-то мобилизации. Я совершенно не убежден в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть, и больше с нашей стороны никаких жертв не нужно будет приносить. К сожалению, ситуация достаточно непростая, и ведем мы борьбу не только с Украиной, и уже не столько с Украиной, а с консолидированным лагерем. Значит, мы должны соответственно мобилизовываться», — сказал Затулин.

