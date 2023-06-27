Во Франции задержали главного тренера ПСЖ

Главного тренера французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристофа Галтье задержали на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о дискриминации по признаку предполагаемой расы или религиозной принадлежности, сообщают местные СМИ.

По данным французских СМИ, на посту главы клуба "Ницца" из первой лиги он отправил бывшему директору Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Гальте все обвинения отвергает. Если обвинения докажут, то ему грозит тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере 45 тысяч евро.