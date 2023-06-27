В Баку закроют туннель в направлении круга 20 января
Туннель в направлении круга 20 января в Баку будет закрыт, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
Согласно сообщению AAYDA, 1 июля с 09:30 до 15:00 движение транспортных средств будет полностью ограничено в связи с проведением ремонтных работ на улице Али Мустафаева Насиминского района (только в направлении круга 20 января, на выходе из туннеля).
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